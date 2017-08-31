Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер (Gerhard Schröder), несмотря на резкую критику в свой адрес, не намерен отказываться от вхождения в состав наблюдательного совета концерна «Роснефть».

Об этом он заявил на предвыборном мероприятии СДПГ в федеральной земле Нижняя Саксония вечером в среду, 30 августа, сообщает DW.

«Я сделаю это. Речь идет о моей жизни, и здесь решаю я, а не немецкая пресса», - сказал политик.

Свое стремление войти в руководство «Роснефти» Шредер объяснил желанием «сделать Германию и Европу энергонезависимыми». Он оставил открытым вопрос о том, займет ли он пост председателя наблюдательного совета «Роснефти».

В своем выступлении социал-демократический политик назвал неразумными попытки изолировать Россию. «Демонизация России не принесет пользы никому», - подчеркнул он. Шредер отверг мнение о том, что «Роснефть» является «рукой российского правительства», напомнив о том, что акционерами крупнейшего в мире нефтяного концерна являются также British Petroleum, Катар и Glencore. Он также подчеркнул, что представители России отнюдь не доминируют в наблюдательном совете «Роснефти».

На вопрос о том, не опасается ли он, что президент России Владимир Путин использует его в качестве вывески «Роснефти», Шредер ответил, что «использовать его невозможно», и у него нет впечатления, что Путин вынашивает в отношении него подобные планы.

ЕС ввел санкции против «Роснефти» в связи с российской аннексией Крыма в 2014 году. Кандидат СДПГ на пост федерального канцлера Мартин Шульц (Martin Schulz) дистанцировался от планов Шредера войти в руководство этого концерна. Резкой критике бывшего канцлера подвергли также ведущие политики Германии и средства массовой информации.