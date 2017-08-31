Состояние пострадавшего в автомобильной аварии с участием Нестора Шуфрича-младшего Алексея Мельниченко начинает стабилизироваться, сообщает 112 Украина.

Пострадавший Алексей Мельниченко до сих пор находится в реанимации под круглосуточным контролем, он перенес две операции. По словам медиков, новые операции пока не планируются.

«Положительная динамика продолжается. Динамика показателей крови и компьютерная диагностика показывают, что он идет на поправку», - сказал медик из Тель-Авива Роман Гольдман.

Напомним, 30 августа Нестора Шуфрича-младшего суд отпустил на поруки отца, нардепа от «Оппозиционного блока».

Вечером 26 августа в Киеве на улице Шота Руставели сын Шуфрича сбил на пешеходном переходе мужчину.

Пешеходу, которого сбил сын нардепа, оказал первую медицинскую помощь сын главного раввина хасидов Украины Моше-Реувена Асмана Мендель: он успел забежать в синагогу и взять специальный израильский медицинский рюкзак первой помощи, помогая пострадавшему до приезда скорой.