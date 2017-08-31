Президент Франции Эммануэль Макрон имеет серьезные разногласия с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины и «не позволит, чтобы ему все сошло с рук». Об этом Макрон заявил в интервью французскому еженедельнику Le Point, пишет Reuters.

«Я говорю со всеми. Очень прямо и очень откровенно... По Украине у нас большие разногласия с Владимиром Путиным. Я обращаю на это внимание. Франция не позволит чтобы ему все сошло с рук», - сказал Макрон.

Как известно, Франция является стороной переговоров в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на Донбассе.

Во время телефонного разговора «нормандской четверки» канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отметили, что считают недопустимыми любые заявления, которые подрывают территориальную целостность Украины.

28 августа Меркель и Макрон призвали Россию и Украину приложить больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.

По материалам: 112 Украина