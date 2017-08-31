также в разделеПолитика
Порошенко призвал Конгресс США предоставить Украине оборонительное вооружение 67
Украина требует разъяснений ЕК относительно скандального заявления Юнкера 200
Порошенко открыл новые мощности завода на Львовщине 74
Президент: Украина станет успешной и будет членом ЕС 126
Печерский райсуд опроверг предоставление Полякову статуса потерпевшего 34
Климпуш-Цинцадзе: РФ превратила Крым в большой концлагерь 189
Кабмин уменьшил оклад генпрокурора 113
Кабмин назначил уполномоченного по связям с Радой 119
Поляков заявил, что его признали потерпевшим в деле о провокации подкупа 57
На следующей неделе в ЕС обсудят продление санкций против РФ 75
Меркель назвала условия отмены санкций против РФ 123
Юнкер напомнил Порошенко, что Украина еще не член ЕС и НАТО 170
Опрос американских социологов: Партия «За життя» вышла на второе место в рейтинге партий 156
Волкер обещает не договариваться с Россией за спинами украинцев 101
В Польше не исключают нарушений границы во время учений «Запад-2017» 79
МИД РФ не подтвердил наличие у Климкина российского гражданства 73
Порошенко отреагировал на заявление Меркель и Макрона по Донбассу 663
Меркель и Макрон призвали обеспечить «школьное» перемирие на Донбассе 114

Президент Франции Эммануэль Макрон имеет серьезные разногласия с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины и «не позволит, чтобы ему все сошло с рук». Об этом Макрон заявил в интервью французскому еженедельнику Le Point, пишет Reuters.

«Я говорю со всеми. Очень прямо и очень откровенно...  По Украине у нас большие разногласия с Владимиром Путиным. Я обращаю на это внимание. Франция не позволит чтобы ему все сошло с рук», - сказал Макрон.

Как известно, Франция является стороной переговоров в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на Донбассе.

Во время телефонного разговора «нормандской четверки» канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отметили, что считают недопустимыми любые заявления, которые подрывают территориальную целостность Украины.

28 августа Меркель и Макрон призвали Россию и Украину приложить больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.

По материалам: 112 Украина
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Туфли мужские летние 2017