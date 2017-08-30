Посольство РФ направило запросы в украинские правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры в связи с появлением информации о похищении в Киеве корреспондента Первого канала Анны Курбатовой, сообщает РИА Новости.



«В связи с распространением в СМИ информации о похищении в Киеве корреспондента Первого канала Курбатовой посольство направило оперативные запросы в украинские правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры по выяснению обстоятельств случившегося и освобождению российской журналистки», — сообщили в посольстве.

Напомним, ранее сегодня российский «Первый канал» заявил о якобы похищении в Киеве своей журналистки Анны Курбатовой.

В СБУ заявили, что российскую журналистку выдворят из Украины.