Посольство РФ направило запросы в украинские правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры в связи с появлением информации о похищении в Киеве корреспондента Первого канала Анны Курбатовой, сообщает РИА Новости.
«В связи с распространением в СМИ информации о похищении в Киеве корреспондента Первого канала Курбатовой посольство направило оперативные запросы в украинские правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры по выяснению обстоятельств случившегося и освобождению российской журналистки», — сообщили в посольстве.
Напомним, ранее сегодня российский «Первый канал» заявил о якобы похищении в Киеве своей журналистки Анны Курбатовой.
В СБУ заявили, что российскую журналистку выдворят из Украины.
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