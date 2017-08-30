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Разбившийся в Карпатах вертолет мог быть предназначен для перевозки контрабанды. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Он был без регистрационного номера, зато с шестью ящиками сигарет без акцизных марок. В полиции подозревают – это мог быть незаконный полет контрабандиста, поскольку у пилота, тело которого нашли возле вертолета, был заграничный паспорт.

В полиции сообщили, что разрешения на полет не было дано, поэтому он был незаконным.

По словам экспертов, скорее всего это транспортное средство было приобретено на территории Европы и незаконно ввезено в Украину.

Напомним, 29 августа в 14:40 вблизи села Яблуница Ивано-Франковской области спасатели обнаружили в труднодоступном месте обломки воздушного судна и тело мужчины.

 
ForUm

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