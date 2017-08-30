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Глава земельной комиссии Фастовского городского совета Киевской области задержан за вымогательство 70 тыс. долларов США взятки. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Досудебным расследованием установлено, что депутат Фастовского городского совета, председатель местного отделения политической партии «Радикальная партия Олега Ляшко», председатель земельной комиссии горсовета требовал у главы религиозной организации неправомерную выгоду в размере 70 тыс. долл. за принятие положительного решения городским советом и подчиненной ему земельной комиссией о выделении в аренду религиозной организации территории кладбища площадью 1,5 га», - написала она в  Facebook.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения части неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. долларов США.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, а также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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