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Генпрокуратура направит в суд ходатайство об отстранении от выполнения служебных обязанностей начальника Департамента полиции охраны Нацполиции Сергея Будника после завершения служебного расследования. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В среду, 23 августа, Будника отстранили от исполнения служебных обязанностей до завершения проведения служебного расследования приказом председателя Нацполиции Украины.

«После завершения служебного расследования соответствующее ходатайство будет вновь подано в суд Генеральной прокуратурой», - отмечается в сообщении.

Напомним, 22 августа Будника и посредника задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 96 тыс. грн.

28 августа Печерский районный суд Киева избрал Буднику и его посреднику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн каждому.

В тот же день полицейский вышел под залог.

 
ForUm

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