Около 264 млн детей школьного возраста не начнут обучение в течение ближайшего года. Об этом сообщает Польское радио, ссылаясь на данные представительницы польского отделения фонда ЮНИСЕФ Монику Кацпшак.

Она обратила внимание, что многие дети остается вне образовательной системой из-за того, что они вынуждены работать или школа находится слишком далеко. Однако одной из главных причин являются войны и конфликты.

Так, в Сирии не ходят в школу более 1,7 млн детей. В школах устроено убежище для внутренних беженцев, а часть школьных зданий разрушена.

Две трети детей в Либерии не учатся в школах из-за вооруженного конфликта, подобная ситуация в Йемене, Сомали, Южном Судане и Афганистане. Как объясняет Кацпшак, особенно затруднен доступ к образованию у девочек, поскольку они подвергшиеся опасности быть использованными, а также у них чаще есть обязанности и их семьи решают оставить дочерей дома.