также в разделеОбщество
ГПУ потребует отстранить Будника 6
В Фастове задержали депутата-радикала за вымогательство $70 тысяч 9
Порошенко прокомментировал ДТП с авто Дыминского 13
Луганщине угрожает энергетический коллапс 127
Луценко: Я свою зарплату отрабатываю 22
Криминал поставил «Оппоблок» над Украиной 115
InformNapalm идентифицировала на Донбассе более 75 военных подразделений РФ 23
СМИ: Венский суд отказал Испании в экстрадиции Фирташа 21
СБУ выдворит «похищенную» российскую журналистку 67
Шуфрича-младшего отдали на поруки отцу 42
Порошенко проверил, как ремонтируют дороги на Львовщине 20
Трагедия в Княжичах: ГПУ сообщила подозрение троим полицейским 47
Уничтожение ЗАлКа: СБУ сообщила о подозрении Дерипаске 88
В мукачевском горсовете прокомментировали дело о «золотых» автобусах 37
Генштаб: На Донбассе находятся 36 тысяч российских наемников 48
Лутковская просит российского омбудсмена поискать Гриба 29
Бывшего начальника мариупольской милиции приговорили к 11 годам тюрьмы 45
Волкер: Русскоязычные жители Украины страдают только на оккупированных территориях 83

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке депутата Ривненского городского совета.

Как сообщает пресс-центр ведомства, депутат требовал 5 тысяч долл. от одного из местных частных предпринимателей. За эту сумму он обещал не создавать искусственных препятствий строительной деятельности коммерсанта путем подготовки депутатских запросов и инициирования проверок контролирующих органов.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник предложил бизнесмену передать деньги через посредника, который выступал его доверенным лицом. Сотрудники СБУ задержали депутата и сообщника в офисе после получения всей суммы взятки. Во время обыска в помещении правоохранители также обнаружили более килограмма обработанного янтаря и наркотики.

Оба злоумышленника задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении преступления в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Туфли мужские летние 2017