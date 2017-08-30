Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке депутата Ривненского городского совета.

Как сообщает пресс-центр ведомства, депутат требовал 5 тысяч долл. от одного из местных частных предпринимателей. За эту сумму он обещал не создавать искусственных препятствий строительной деятельности коммерсанта путем подготовки депутатских запросов и инициирования проверок контролирующих органов.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник предложил бизнесмену передать деньги через посредника, который выступал его доверенным лицом. Сотрудники СБУ задержали депутата и сообщника в офисе после получения всей суммы взятки. Во время обыска в помещении правоохранители также обнаружили более килограмма обработанного янтаря и наркотики.

Оба злоумышленника задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении преступления в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.