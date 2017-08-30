Партия «Оппозиционный блок» оказалась на грани политической смерти из-за последних новостей из Николаева, потрясших всю Украину. Выяснилось, что один из руководителей «Оппозиционного блока», глава фракции ОБ в Николаевском областном совете Владимир Фроленко получал указания от уголовного авторитета Михаила Титова (кличка «Мультик») и отчитывался перед ним. Соответствующее видео опубликовала в своем Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Он — фигурант криминальной хроники на юге Украины, его фамилия — на украинских и российских сайтах в списках криминальных авторитетов. Он — судимый за двойное убийство гражданин Михаил Титов, куда более известный николаевцам как «Мультик». Видео для понимания того, как уголовный авторитет может управлять политиком областного уровня», — заявила она.

На видео демонстрируется, как уголовный авторитет дает указания руководителю «Оппоблока», а также отчитывает его за допущенный промах. Таким образом ролик наглядно демонстрирует полное сращивание уголовных и политических структур в Украине, а кроме того — то, как именно «Оппозиционный блок» сотрудничает с криминалом, пытаясь отмыть его имидж.

Однако в результате одна такая новость полностью убивает имидж самого «Оппоблока» как оппозиционной политсилы, да и вообще ставит крест на политическом будущем партии. Потому что теперь каждому избирателю абсолютно очевидна абсолютная зависимость ОБ от криминала, его тотальную подконтрольность бандитам, рэкетирам и рейдерам.

В частности, в ходе разговора «Мультик», в грубой форме отчитывая Фроленко за неосторожное высказывание, напомнил тому, что они — «одна команда».

«Тебе кто-то давал добро, чтобы такое говорить? Вова, ты ж не сам по себе», — заявляет уголовный авторитет представителю руководства «Оппоблока».

В ответ Фроленко пытается оправдаться перед «Мультиком»

Отметим, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко о задержании в Николаеве уголовного авторитета Титова-«Мультика». По словам генпрокурора, он подозревается в создании преступной организации, которая на протяжении 2008–2017 годов занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств. Также Луценко подтвердил, что «Мультик» и его банда установили полный контроль над николаевским «Оппоблоком».