Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки во Львовскую область принял участие в церемонии открытия новых мощностей завода «Электроконтакт Украина».

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Хотел бы поблагодарить инвестора, руководство компании Nexans за доверие и выбор Украины как очень надежной платформы для развития бизнеса», - сказал Порошенко и выразил уверенность, что это способствует укреплению экономики государства.

Он напомнил, что год назад была заложена капсула на месте строительства Бродовского производственного подразделения «Электроконтакт Украина». «Французская компания Nexans (мировой производитель кабельной продукции, - ред.), которая закладывает уникальные стандарты, приняла решение инвестировать в Украину для того, чтобы поставлять продукцию, которая здесь производится для немецкого концерна BMW» , - отметил Президент.

По его словам, инвесторы направили более 10 млн евро в оборудование завода. В то же время, он акцентировал на том, что строили это производство международного уровня качества украинские строительные компании. «Это еще одно подтверждение, как меняется страна», - сказал Порошенко.

Он также отметил, что средняя зарплата будет составлять от 8 до 14 тыс. грн, работники будут обеспечены качественным питанием, медицинской страховкой и транспортным подвозом к заводу.

Глава государства поблагодарил инвесторов, которые за прошлый год направили 58 млн долларов во Львовскую область. В общем появилось 12 тыс. новых рабочих мест. «Несмотря на чрезвычайно неблагоприятные обстоятельства, инвесторы демонстрируют твердую веру в Украину», - сказал Президент.

Президент осуществил запуск производственной линии, осмотрел предприятие и пообщался с работниками.