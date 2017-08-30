Президент Петр Порошенко не сомневается в объективном расследовании смертельного ДТП при участии автомобиля президента ФК «Карпаты», бизнесмена Петра Дыминского.

Об этом он заявил журналистам во Львовской области, сообщает Укринформ.

«Сейчас, насколько мне известно, дело (о ДТП при участии автомобиля Дыминского - ред.) вытребовано в Киев. Я думаю, что это добавит объективности всем процессам. Меня об этом информировал министр внутренних дел, и я не сомневаюсь в объективности расследования», - сказал Порошенко.

Он также отметил, что расследование любого ДТП, в том числе и этого резонансного преступления, должно происходить абсолютно прозрачно, и независимо от статуса человека, совершившего преступление, он должен понести ответственность.

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ. Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена.

21 августа Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. 23 августа он не прибыл на допрос.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что «человек, который назвался водителем, за рулем в данный момент не был. Он специально приехал из Львова и сел за руль».

23 августа член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос и вылетел на частном самолете из Львова в Женеву. По словам Геращенко, Дыминському вручили сразу две повестки на допрос.

Вместе с тем, адвокат бизнесмена утверждает, что он не получал повесток.