В Черновицкой области полицейские разыскивают шестерых детей, сбежавших из лагеря отдыха.

Как сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области, все беглецы являются воспитанниками приюта для детей Черновцов.

Сообщение об исчезновении несовершеннолетних поступило в полицию ночью 30 августа от воспитателя детского лагеря отдыха «Огонек Буковины» в селе Валя Кузьмина Глыбоцкого района. Заявитель сообщил, что 29 августа в 22:30 шесть воспитанников самовольно покинули территорию лагеря и ушли в неизвестном направлении.

К поискам несовершеннолетних немедленно привлекли весь личный состав полиции Черновицкой области. Правоохранителям удалось установить, что около 7:20 беглецов видели в селе Волока Глыбоцкого района. Оттуда дети рейсовым автобусом приехали на Центральный автовокзал Черновцов.

В настоящее время работники полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетних. Правоохранители обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь в поисках пропавших детей.

В случае выявления указанных детей, сообщите об их местонахождении по номерам 59-15-73, (050) 660-85-88 или по спецлинии 102.