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В Харькове неизвестные избили депутата облсовета от партии «Самопомощь», члена «Харьковского антикоррупционного центра» Дмитрия Булаха

Об этом сказал сам Булах, сообщает Depo.Харков.

«Напали сзади. Наверное, поломаны ребра, не могу говорить», - сказал Булах.

Он добавил, нападение произошло сегодня, 30 августа, около 12:20 возле станции метро «Харьковский тракторный завод».

Фото «Корень в квадрате‏»

В то же время в полиции харьковской области сообщили, что сегодня в 12:30 в полицию поступило сообщение о том, что на Московском проспекте неизвестные напали на 34-летнего мужчину. Пострадавшего обнаружил его товарищ, который и сообщил о происшествии.

Врачи констатировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, рану головы.

По распоряжению начальника харьковской милиции Анатолия Дмитриева ситуация взята под личный контроль.

Сотрудниками полиции начаты оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц и задержания злоумышленников.

Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации преступления.
ForUm

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