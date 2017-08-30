Президент Петр Порошенко проинспектировал ход строительства автодорог во Львовской области, где он находится с рабочей поездкой. В частности, он осмотрел участок дороги «Львов-Меденичи» вблизи села Навария, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Уверен, что мы оставим дорожное строительство нашим приоритетом на 2018 год. Будет финансирование через дорожный фонд, и очень важно, что средства будут увеличены еще как минимум на 50%», - заявил Президент.

Начальник Службы автомобильных дорог во Львовской области Руслан Кандибор проинформировал Главу государства о ходе ремонта дорог. Он отметил, что в 2015 году было направлено 1,09 млрд гривен, в 2016 году – 2,2 млрд гривен, в 2017 году – 2,75 млрд гривен. Из них, благодаря таможенному эксперименту, в 2015 году было направлено 290 млн грн, в 2016 году – 738 млн грн, 2017 году – 1,5 млрд грн.

Строительство участка дороги «Львов-Меденичи» включает дорожное покрытие, замену коммуникаций, тротуаров и мостов. По словам Кандибора, в целом во Львовской области все дороги национального, межгосударственного и межобластного значения в надлежащем проездном состоянии, и дальнейшей задачей является кольцо вокруг Львова и строительство дорог между районными центрами и сельских дорог для создания комфортных условий передвижения.