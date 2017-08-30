Президент Петр Порошенко убежден, что Украина станет успешной страной и будет членом Европейского Союза. Об этом Глава государства заявил в ходе рабочей поездки во Львовскую область во время торжеств по случаю открытия новой Наварийськои общеобразовательной школы-гимназии I-III степеней, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Наши совместные усилия приведут к тому, что Украина будет членом ЕС и это произойдет потому, что мы, в первую очередь в это верим. И мы вместе меняем государство. Делаем Украину успешной», - отметил Порошенко.

В то же время, Глава государства отметил, что есть те, кто не верят в успех нашей страны. «Так же, как они не верили, когда я говорил, что мы ратифицируем Соглашение об ассоциации, которое было главным требованием Революции Достоинства. Несмотря на безумное противодействие России, референдумы, которые они организовывали, именно в этом году нам это удалось. Уже через два дня - 1 сентября у нас будет праздник не только потому, что дети пойдут в школу. 1 сентября вступает в силу ключевой политический документ для нашего государства - Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом», - отметил он.

Президент отметил, что так же скептики не верили, когда он говорил, что мы обеспечим безвизовый режим для украинских граждан для посещения Европейского Союза.

Порошенко подчеркнул, что это не просто уважение к украинскому паспорту, Украинского государства; это не просто признание реформ, которые делает Украина за последние три года.

Он напомнил, что для получения безвиза были проведены 144 реформы.

Глава государства подчеркнул, что это окончательное прощай советской, российской империи: «Большая украинская нация возвращается к европейской семье».

«Это наше с вами достижение. Это огромный шаг, рубикон, точка невозврата, которую мы с вами прошли», - подчеркнул Президент и добавил, что все это мы сделали в условиях войны и российской агрессии.

«Говорят, труднее проводить реформы во время войны. Мы продемонстрировали - у нас нет, не было и не будет другого выбора. И поэтому я горжусь, что мы с вами сделали за эти три года больше, чем за 20и предыдущих лет», - сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что Украина должна быть европейской, демократической, свободной. «Но сейчас наша первая задача - Украина должна быть успешным государством, а украинцы должны быть успешным народом», - отметил Президент.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Петр Порошенко во время военного парада на Майдане Незалежности 24 августа заявил, что дорога у Украины одна – широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Позже он подчеркнул, что Украина будет отвечать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство в ЕС и НАТО.