Кабинет Министров Украины по предложению Министерства обороны Украины изменил порядок начисления денежного довольствия военнослужащим.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 30 августа, сообщает перс-служба Минобороны.

Представляя проект решения, министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак отметил, что речь идет о новой философии обеспечения военнослужащих и восстановлении социальной защиты и справедливости.

«Это революционное решение, и хотел бы поблагодарить всех, кто работал над ним, - сказал Полторак. - Порядок начисления денежного довольствия военнослужащих не менялся со времен Советского Союза. В основу денежного содержания входили оклады по воинскому званию и должности. То, что предлагается сегодня - значительно повысит защиту и социальную справедливость. Мы отходим от того, как было, когда 10-15% обеспечение - это то, что уходит на пенсию, а дальше - 17 надбавок, которые являются непрозрачными и неэффективными».

Комментируя принятие решения, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что военнослужащие заслуживают уважения и растущего финансового обеспечения. «Сейчас происходит формирование проекта бюджета на 2018 год. Мы работаем с Президентом, СНБО с точки зрения формирования необходимых ресурсов для поддержания обороноспособности», - сказал Гройсман.

Он также коснулся еще одного вопроса - пенсий военнослужащих, которые являются несправедливыми. «Сразу после принятия общей пенсионной реформы, следующий шаг - новое законодательство по обеспечению пенсий военнослужащих. Это также наш приоритет. Нам нужно двигаться от решения к решению. Нет никаких оснований полагать, что проблемы, которые накопились десятилетиями, мы не решим. Уверен, мы все решим. Ситуация изменится и люди это почувствуют», - подчеркнул Гройсман.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов выступил за увеличение денежного обеспечения украинских военнослужащих.