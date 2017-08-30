Автобусы для пассажирских перевозок приобретены на открытых торгах через систему «Прозорро» по самой низкой цене, которая была предложена, сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета.

«Ни о каких завышенных ценах речь идти не может, ведь закупали автобусы с дополнительным сверхсовременным оборудованием», - прокомментировал заявление правоохранителей об открытии уголовного производства по приобретению транспорта по завышенным ценам в Мукачево директор коммунального предприятия «Общественный транспорт Мукачево» Александр Бидзиля.

Он отмечает, что еще в конце апреля коммунальное предприятие города приобрело через систему «Прозорро» 20 городских автобусов, которые оснащены кондиционерами, монитором, системой спутникового мониторинга, системой автоматизированной оплаты за проезд (коммуникатор, автоматический турникет, валидатор), автоматической системой озвучивания остановок и системой видеонаблюдения в салоне. Автобусы приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями.

«Именно потому, что в автобусах производитель установил это оборудование, их стоимость выше, чем автобусов базовой комплектации», - пояснили в горсовете.

В процедуре закупки принимали участие три участников. Компания «Ольбия» предложила самую низкую цену, поэтому и был заключен договор на поставку автобусов именно этого поставщика.

ММКП «Общественный транспорт Мукачево» по результатам тендера заказало у ООО «Ольбия» автобусов на 44,2 млн грн. Город закупил 20 городских автобусов Ataman A092H6 с дизельным двигателем Евро-5.

«При проведении открытых торгов на закупку автобусов для коммунального предприятия никаких претензий со стороны участников процесса и потенциальных участников торгов не возникало. Были соблюдены все требования закона «О публичных закупках». Никто из участников не оспаривал решение тендерного комитета, - заявил Бидзиля. - И как минимум странно, что через полгода после тендера, перед тем, как транспорт должен выйти на улицы города, правоохранители выявляют нарушение».

Напомним, по данным полиции, должностные лица во время тендерных торгов осуществили закупку 20 городских автобусов по завышенным ценам.