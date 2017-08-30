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За период с 29 по 30 августа цена автогаза выросла в некоторых сетях АЗС. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на информацию «Консалтинговой группы А-95».

В частности, 6-13 коп./л автогаз подорожал в сетях «Укрнафта», Mango и «БРСМ-Нафта». На 1,51 грн/л, до 17,50 грн/л стоимость СУГ выросла в сети «Азовнефтепродукт».

В то же время, на станциях сетей Род-Ник и AMIC автомобильный газ подешевел на 40 коп./л и 12 коп./л. до 15,99 грн/л и 16,07 грн/л., соответственно.

Средняя цена газа по стране во вторник увеличилась на 1 коп./л до 16,17 грн/л.

Напомним, в августе цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа, определить причины бесконтрольного повышения цены на автомобильный газ и принять меры по снижению стоимости топлива и поддержки конкуренции на рынке.

Антимонопольный комитет Украины начал проверку ситуации на рынке сжиженного газа.
ForUm

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