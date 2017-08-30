Русскоязычные жители Украины страдают только на территориях, которые контролируют российские силы.

Об этом интервью Deutsche Welle заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

«Россия выразила озабоченность положением русскоязычного населения на востоке Украины. И, честно говоря, единственная территория, где страдают русскоязычные жители, - это область под контролем российских сил. Поэтому если есть другой способ обеспечить безопасность людей без присутствия там российских сил, это, возможно, было бы лучше для всех», - отметил он.

Напомним, ранее Волкер выразил мнение, что Россия собирается смириться с санкциями и сохранить статус-кво на Донбассе.