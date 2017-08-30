Реальная заработная плата в Украине в июле по сравнению с июнем 2017 года уменьшилась на 0,5%, а относительно июля 2016 года увеличилась на 17,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июле составила 7339 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн), сообщает УНИАН.

По сравнению с июнем размер заработной платы уменьшился на 0,3%, а за последние 12 месяцев (до июля 2016 года) увеличился на 36,6%.

Напомним, минимальная зарплата в 2017 году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс. грн.