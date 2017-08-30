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Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе закупку коммунальным предприятием российского оборудования на более семи миллионов гривен во время проведения тендерных торгов, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что одно из коммунальных одесских предприятий объявило конкурс на закупку оборудования для собственных нужд. Во время проверки конкурсной документации сотрудники спецслужбы выяснили, что условия тендера «выписаны» именно под продукцию российского производства.

«Чиновники сформировали такие требования, несмотря на решение Национального комитета по промышленному развитию Украины о предоставлении обязательного и безусловной преимущества отечественным производителям при проведении любых конкурсов для обеспечения продукцией госпредприятий», – говорится в сообщении.

По заключению экспертов профильного государственного научно-исследовательского института, продукция российского производителя значительно худшего качества, чем отечественные аналоги и не соответствует действующим техническим требованиям.

По материалам СБУ тендерный комитет отменил закупку российского оборудования.  Новые требования закупок предусматривают участие исключительно отечественных производителей.
ForUm

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