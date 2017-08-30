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Чиновники Европейского Союза на следующей неделе обсудят продление санкций против 153 физических лиц и компаний за агрессию РФ в Украине.

Об этом в Twitter написал журналист Рикард Йозвяк.

«Чиновники ЕС проведут на следующей неделе дебаты о продлении на 6 месяцев санкций против 153 физических лиц и 40 компаний», - написал он.

Йозвяк также подчеркнул, что чиновники должны принять решение по санкциям до 15 сентября.

Как ранее сообщал ForUm, 28 июня Европейский Союз продлил действие экономических санкций против Российской Федерации до 31 января 2018 года.
ForUm

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