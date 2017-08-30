В Одесской области правоохранители вводят проведение осмотров граждан, их личных вещей и транспортных средств. Об этом говорится в обращении начальника Главного управления Национальной полиции области Дмитрия Головина, сообщает отдел коммуникации главка.

«Сотрудниками Главного управления Национальной полиции в Одесской области постоянно принимаются меры, направленные на обеспечение спокойствия и личной безопасности граждан в городе и области. В современных условиях значительную актуальность приобрела проблема борьбы с преступлениями, связанными с использованием оружия и взрывчатых веществ», – говорится в сообщении.

Как отметил Головин, причинами необходимого усиления мер безопасности и недопущения проявлений преступлений с использованием оружия и взрывных устройств на территории области обусловлен ряд мероприятий, направленных на предупреждение преступных проявлений, таких как проведение осмотров граждан, их личных вещей и транспортных средств. Поэтому, качественное проведение этих мероприятий невозможно без всесторонней поддержки и помощи общественности.

«Я обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам с просьбой с пониманием отнестись к таким мерам. Будьте бдительны и сообщайте в полицию об обнаружении подозрительных предметов (брошенные сумки, чемоданы, ящики и т.п.) и о лицах, поведение или внешний вид которых вызывают подозрение возможности совершения ими террористических актов», – заявил он.