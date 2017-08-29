В Николаеве прокуратура и СБУ провели массовые обыски у депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей.

Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, в результате совместной операции были задержаны 5 человек, в том числе лидер преступной организации Михаил Титов, известный в криминальной среде как «Мультик».

Президент Петр Порошенко внесет новую кандидатуру председателя Национального банка Украины на рассмотрение Верховной Рады до конца сентября.

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер уверяет, что Вашингтон не собирается заключать отдельное соглашение с Россией по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, не подключая к процессу Киев и европейские страны.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа, определить причины бесконтрольного повышения цены на автомобильный газ и принять меры по снижению стоимости топлива и поддержки конкуренции на рынке.

Вооруженные силы Украины продолжают придерживаться объявленного режима прекращения огня в связи с началом учебного года, говорится в заявлении Генштаба.

Несмотря на нарушение боевиками режима прекращения огня, в отдельных районах украинские военные проводят мероприятия по подготовке к отводу сил и средств на определенные участки.

Прокуратура Киева объявила о подозрении сыну народного депутата Нестора Шуфрича, который совершил ДТП на улице Шота Руставели, в результате которого травмирован пешеход.

Президент Украины Петр Порошенко после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона поручил руководству Вооруженных сил продолжать придерживаться объявленного режима тишины.

КНДР запустила ракету в сторону Японии, власти страны призвали местных жителей укрыться в убежищах.

Белорусско-российские учения «Запад-2017» являются масштабными, и нельзя исключить во время их проведения инцидентов и нарушения границ. Об этом в эфире польского телеканала Republika заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры сообщили о подозрении членам международной преступной группировки, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса «Запорожского алюминиевого комбината» в интересах конкурентов из России.

В городе Подгородное Днепропетровской области четверо детей в возрасте от 7 до 10 лет получили осколочные ранения в результате взрыва артиллерийский снаряд калибра 30 мм.