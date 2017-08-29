Сын бывшего украинского военного Павел Гриб, который исчез в Гомеле, находится в Краснодаре, в местной ФСБ, сообщает белорусское издание Еврорадио.

Отмечается, что официально это и не подтвердили, и не опровергли. Пресс-офицер УФСБ РФ по Краснодарскому краю настоятельно посоветовал звонить за комментариями в Москву.

Российский адвокат Марк Фейгин также не исключил того, что Гриб находится в краснодарском УФСБ.

«Такие случаи уже были. Потом человек возникал в России и делалось заявление со стороны ФСБ, что человек сам переехал границу. Сам, добровольно приехал на территорию России и сам сдался российским властям, так как узнал, что находится в розыске. Схема, которая будет применена для объяснения того, как этот парень, если это все же обнаружится, оказался на территории России, будет похожей. Она будет абсурдной по содержанию и такой же абсурдной по форме. Сделают заявление, что он сам пересек границу. Будут все говорить, что это нелогично, что поверить в это невозможно, так как нужды самому ехать сдаваться у него никакой не было — никого это волновать в России не будет. И я допускаю здесь сотрудничество между белорусским КГБ и российским ФСБ. Даже уверен, что таковое точно было. Из-за каких-то интересов и причин, о которых нам никогда не скажут. Возможно, есть какое-то специальное секретное соглашение для таких случаев между ФСБ и КГБ: как в таких случаях действовать. И действовали по этой схеме», – отметил он.

Что касается причин, почему ФСБ выбрал Павла Гриба, то российский адвокат не исключает, что, возможно, дело в российском солдате Агееве, которого взяли в плен на Донбассе и осудили в Украине. Фейгин не исключает, что ФСБ сейчас «хватает всех, до кого может дотянуться, чтобы собрать хорошую цифру для обмена».

Напомним, гражданин Украины, бывший офицер погранвойск Игорь Гриб обратился в посольство Украины в Минске с заявлением, что на территории Беларуси пропал его сын Павел Гриб 1998 года рождения.

По информации отца, Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. Он предположил, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Украинский консул в Минске Александр Новоселов заявил, что юноши нет среди задержанных или арестованных по линии МВД Беларуси.

В связи с исчезновением Гриба Черниговской местной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

По информации СМИ, девушка из Сочи призналась, что сотрудники ФСБ РФ заставили ее выманить украинца в Беларусь.