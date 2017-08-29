Поступления в Пенсионный фонд от единого социального взноса (ЕСВ) с начала года превысили плановый показатель на 12,7 млрд грн, сообщила на пресс-конференции директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

«С начала года мы получили перевыполнение плана на 12,7 млрд грн, что на 28,4 млн грн больше по сравнению с прошлогодними показателями», - сообщила Ковпашко.

Она добавила, что к таким результатам привело, в первую очередь, увеличение фонда оплаты труда, а именно – повышение минимальной заработной платы, увеличение процента перераспределения ЕСВ в пользу Пенсионного фонда Украины, а также те мероприятия, которые дают результат по легализации занятости и легализации заработной платы, сообщает УНИАН.

Директор департамента ПФУ также сообщила, что в данный момент в Украине насчитывается 11,7 тыс. пенсионеров, средний размер пенсионных выплат составляет 1887 грн, и ежемесячно Пенсионный фонд выплачивает более 22 млрд грн пенсионерам.

Ковпашко сказала, что общий объем средств на выплаты пенсий, который рассчитан на 2017 год, составляет 283 млрд грн и основной источник денежных поступлений – это часть от ЕСВ (85,6%).

Напомним, 13 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий (№6614)». За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата.