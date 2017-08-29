Сыну народного депутата, 23-летнему Нестору Шуфричу, который в центре Киева сбил пешехода, грозить от 3-х до 8 лет лишения свободы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко.

«Законом предусмотрена ответственность за нанесение тяжких телесных повреждений в результате нарушения водителем правил дорожного движения в виде лишение свободы от 3-х до 8 лет лишения свободы», – отметил он.

По словам Геращенко, завтра состоится суд по определению меры пресечения виновнику ДТП.

«А эта история будет в назидание всем, кто нарушает правила дорожного движения и наносит ущерб другим людям. Ни связи, ни деньги не должны давать возможность уходить от ответственности кому бы то ни было. Каждому воздастся по делам его», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, вечером 26 августа в Киеве на улице Шота Руставели сын Шуфрича сбил на пешеходном переходе мужчину.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины.

29 августа прокуратура Киева объявила Шуфричу-младшему о подозрении.