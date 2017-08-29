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Министерство информационной политики направило в Службу безопасности Украины обращение с просьбой предоставить детальное разъяснение относительно запрета на въезд двум испанским журналистам, сообщает пресс-служба МИУ.

«Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства двум испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састре. Министерство информационной политики Украины обеспокоено ситуацией, сложившейся вокруг представителей СМИ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство уже направило обращение в соответствующие силовые органы, включая СБУ с просьбой предоставить детальное разъяснение.

Напомним, 25 августа испанские журналисты Антониу Памплиегу и Мануэль Анхель Састре были выдворены из Украины в Нидерланды. 

Репортерам запретили въезд в Украину до 2020 года.

Их уличили в распространении неправдивой информации о действиях подразделений ВСУ, в частности «бомбардировке» Первомайска в 2014 году и «затоплении» шахт Донецкого угольного бассейна. 
ForUm

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