На 31 августа, в преддверии нового учебного года, украинская сторона инициирует проведение видеоконференции Трехстороння контактной группы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в этой группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Скайп-встреча ТКГ необходима в связи с тем, что со стороны ОРДЛО не соблюдают режим прекращения огня, а также с целью призвать представителей ОРДЛО обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу», – отметила она.

Как сообщал ForUm, Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.

28 августа канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон констатировали, что несмотря на договоренности, достигнутые в ходе разговора в «нормандском формате», ситуация на Донбассе не сильно улучшилась, и призвали стороны приложить больше усилий для полного прекращения огня.

За прошедшие сутки, 28 августа, российско-оккупационные группировки 19 раз обстреливали украинские позиции.

29 августа Генштаб заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают придерживаться объявленного режима прекращения огня.