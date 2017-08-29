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Партия Вадима Рабиновича «За життя» уверенно занимает вторую позицию в рейтинге электроральных симпатий украинцев. Такие данные получила компания GFK-Ukraine в результате опроса, проведенного среди 4800 респондентов по заказу американской организации «Center for insights in survey research» («Центр внутренних социологических исследований», проект «Международного республиканского института»).

В частности, если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, партия «За життя» получила бы 6% голосов избирателей (среди тех, кто принял бы участие в голосовании).

Такой же результат показала и Радикальная партия, разделившая с «За життя» второе место. В то же время разместившуюся на первой позиции партию «Батькивщина» поддержали 12% респондентов. «Блок Петра Порошенко» и «Оппозиционный блок» разделили третье место с показателем поддержки в 5%.

Остальные политсилы оказались на грани прохождения в Верховную раду. При этом 36% респондентов пока не решили, кого поддержать на парламентских выборах.

Отметим, что опрос обозначил ряд тенденций, возникших на электоральном поле. В частности, дальнейшее падение рейтингов правящей БПП и декларирующего свою оппозиционность «Оппоблока». И на фоне этого — улучшение позиций «Батькивщины» и, в особенности, «За життя». Партия Вадима Рабиновича поднялась на одну ступеньку в сравнении с ранее опубликованным опросом, проведенным тремя украинскими социологическими службами — Институтом анализа и прогнозирования, Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко.

Напомним, согласно предыдущему опросу, «За життя» занимала третью позицию после «Батькивщины» и «Блока Петра Порошенко».
ForUm

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