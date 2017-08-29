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Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обратится в СБУ и НАБУ в связи с обвинениями народного депутата Надежды Савченко в контрабанде сигарет. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина

«Сейчас придут юристы, и будет обращение в СБУ, в НАБУ, поскольку кто-то, какая-то особа (Надежда Савченко, - ред.) заявила о совершении мной преступления, я хочу, чтобы проверили факты и дали ответ», - сказал он.

Ранее нардеп Надежда Савченко обвинила Павла Жебривского в контрабанде сигарет. 
ForUm

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