Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обратится в СБУ и НАБУ в связи с обвинениями народного депутата Надежды Савченко в контрабанде сигарет. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

«Сейчас придут юристы, и будет обращение в СБУ, в НАБУ, поскольку кто-то, какая-то особа (Надежда Савченко, - ред.) заявила о совершении мной преступления, я хочу, чтобы проверили факты и дали ответ», - сказал он.

Ранее нардеп Надежда Савченко обвинила Павла Жебривского в контрабанде сигарет.