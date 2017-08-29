МИД РФ не подтверждает информацию о наличии у министра иностранных дел Украины Павла Климкина российского гражданства. Об этом в ведомстве заявили в ответ на запрос Коммерсанта.

«По информации МИД России, сведения относительно наличия у Климкина Павла Анатольевича гражданства России отсутствуют»,— ответили в МИД РФ.

Напомним, ранее бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили неоднократно заявлял, что Павел Климкин имеет гражданство РФ, и предлагал Президенту Украины Петру Порошенко лишить главу МИД украинского гражданства.

Климкин ответил, что «в отличие от некоторых», он не коллекционирует паспорта и не распространяет ложь.

Павел Климкин родился в Курске, в Украину уехал в 1991 году. Дипломат женат на Марине Михайленко, отец которой, российский генерал, был в 2014 году награжден медалью «За возвращение Крыма».