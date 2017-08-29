В городе Белая Церковь 7-летний мальчик попал под колеса служебного автомобиля группы реагирования патрульной полиции.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, патрульные ехали на вызов с включенными маячками. Ребенок неожиданно выехал на велосипеде на проезжую часть из-за автобуса, который двигался навстречу полицейскому авто.

«Патрульный, который находился за рулем, сделал все, чтобы избежать наезда – вывернул руль и въехал в электронную опору. К сожалению, аварии не удалось избежать.

Полицейские сразу же вызвали скорую помощь. Ребенка с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Изъята видеозапись с видеорегистратора служебного авто. Для объективного расследования данного ДТП присоединились сотрудники прокуратуры Киевской области.

Открыто уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.