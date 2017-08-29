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В одном из зданий на улице Малая Житомирская в Киеве обвалился балкон.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщает 112 Украина. 

«Обвал произошел накануне вечером, обвалился балкон 5-го этажа на балкон на 2-м этаже. К счастью, из людей никто не пострадал. На тротуаре есть небольшая ограда, вокруг большого дома ее нет», - сообщил корреспондент.

Жители соседнего дома сообщили, что в усадьбе на втором этаже до сих пор живут люди, несмотря на его состояние.

На доме размещена информация о проведении ремонтных работ от 8 декабря 2016 года, но дом еще не отреставрировали.

Здание построено в 1913 году. Оно является национальным архитектурным памятником и официально охраняется государством.
ForUm

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