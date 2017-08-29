Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева прокомментировала инцидент с флагом самопровозглашенной «ДНР» в ходе торжеств по случаю годовщины битвы за гору Шипка.

Об этом она сказала в эфире телеканала Nova TV, расшифровка которого опубликована на сайте правительства Болгарии.

«Это действительно неприятная история. У нас свободное государство, каждый имеет право на выражение собственного мнения. Но эта республика, как написано на флаге, никем не признана», - сказала Захариева.

По ее словам, особенно неприятен тот факт, что флаг непризнанной республики, который в ближайшем будущем будет оставаться символом нарушения законов и угрозы стабильности и миру в Европе, принесли на торжества по случаю годовщины битвы за свободу и демократию.

«Да, это неприятная история, но она вылилась бы в скандал, если бы флаг развернул какой-то государственный орган или госслужащий», - отметила министр.

Она добавила, что в данном случае речь идет о гражданах, имеющих право на выражение мнения.

Напомним, в субботнем репортаже болгарского национального телевидения БНТ была показана группа людей, развернувших флаг с надписью «Донецкая народная республика».

Посольство Украины возмущено инцидентом.