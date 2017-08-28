Суды в Сумской и Ивано-Франковской области освободили от уголовной ответственности двух мужчин, которые добровольно сообщили Службе безопасности о попытках вербовки российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

На Сумщине к сотрудникам СБУ обратился житель приграничного района, который сообщил, что на территории Украины его ранили российские пограничники и похитили в РФ. Мужчину несколько недель насильно удерживали в России, к нему применяли физическое и психологическое давление, принуждая к работе на ФСБ. Он был вынужден дать согласие, чтобы вернуться в Украину.

Мужчина сразу обратился на телефон «линии доверия» СБУ и добровольно сообщил о попытке вербовки.

Жителя Ивано-Франковской области задержали пограничники ФСБ РФ за нелегальное пересечение границы. Сотрудники ФСБ шантажом и угрозами заставили мужчину дать согласие на сотрудничество. Вернувшись домой, он по собственной инициативе обратился в СБУ и рассказал о контактах со спецслужбой страны-агрессора.

Оба мужчины на основании ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины освобождены от уголовной ответственности. Судьи учли, что граждане на выполнение преступной задачи иностранного государства никаких действий не совершили и добровольно заявили правоохранителям о своей связи с иностранными организациями и их представителями.

Ранее Служба безопасности неоднократно призывала граждан Украины быть бдительными и не выезжать в РФ, поскольку на территории страны-агрессора отсутствуют гарантии их безопасности.