также в разделеОбщество
28 августа. Картина дня 57
Порошенко услышал на Донбассе лучшее исполнение гимна Украины 38
В Украине будут судить прокурора, сфабриковавшего дело против Умерова 27
Виновник ДТП, в котором погиб Владислав Левицкий, получил срок 38
Билеты на поезд Киев-Варшава подешевеют более чем на тысячу гривен 40
На Черниговщине пройдут военные учения: граждан предупредили об опасности 38
СМИ: Будник вышел под залог 70
Адвокат не знает, когда Дыминский вернется в Украину 34
Консул: Сына украинского военного нет в СИЗО Беларуси 43
СБУ провела облаву на администраторов сепаратистских групп в сосетях 38
Визит министра энергетики США в Украину перенесли из-за урагана 47
КНДР готовится к очередным ядерным испытаниям 37
Раненый в Авдеевке британский фотограф вернулся на Донбасс 84
Freedom House объяснил карту Украины без Крыма 45
Под Волновахой в больнице нашли тайник со взрывчаткой 41
В Луганске убили двух депутатов «ЛНР» 170
В Беларуси пропал 19-летний сын сотрудника Госпогранслужбы 94
Силовики задержали военного, торговавшего боеприпасами из зоны АТО 48

Суды в Сумской и Ивано-Франковской области освободили от уголовной ответственности двух мужчин, которые добровольно сообщили Службе безопасности о попытках вербовки российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

На Сумщине к сотрудникам СБУ обратился житель приграничного района, который сообщил, что на территории Украины его ранили российские пограничники и похитили в РФ. Мужчину несколько недель насильно удерживали в России, к нему применяли физическое и психологическое давление, принуждая к работе на ФСБ. Он был вынужден дать согласие, чтобы вернуться в Украину.

Мужчина сразу обратился на телефон «линии доверия» СБУ и добровольно сообщил о попытке вербовки.

 

 

Жителя Ивано-Франковской области задержали пограничники ФСБ РФ за нелегальное пересечение границы. Сотрудники ФСБ шантажом и угрозами заставили мужчину дать согласие на сотрудничество. Вернувшись домой, он по собственной инициативе обратился в СБУ и рассказал о контактах со спецслужбой страны-агрессора.

Оба мужчины на основании ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины освобождены от уголовной ответственности. Судьи учли, что граждане на выполнение преступной задачи иностранного государства никаких действий не совершили и добровольно заявили правоохранителям о своей связи с иностранными организациями и их представителями.

Ранее Служба безопасности неоднократно призывала граждан Украины быть бдительными и не выезжать в РФ, поскольку на территории страны-агрессора отсутствуют гарантии их безопасности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги
Туфли мужские летние 2017