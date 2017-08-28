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Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего прокурора, причастного к незаконному преследованию заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По результатам проведенного специального предварительного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего прокурора прокуратуры АР Крым, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)», - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства, подтверждающие, что бывший прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым, перешедший на службу в незаконно созданный орган прокуратуры так называемой «Республики Крым», предоставил представителям оккупационной власти помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе путем фальсификации материалов уголовного дела в отношении Умерова.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Как сообщал ForUm, ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый «прокурор Республики Крым» Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как «члена экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа».

11 августа суд постановил отправить Умерова на принудительную психиатрическую экспертизу. 18 августа сотрудники ФСБ РФ вывезли его из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы.

7 сентября Умерова освободили из психиатрической больницы в Симферополе.
ForUm

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