Основной причиной резкого подорожания автогаза в Украине в августе стал его дефицит в странах, откуда он традиционно поставляется – России, Беларуси и Польши, заявил Нисан Моисеев, глава компании Proton Energy Group S.A. (Швейцария), являющейся крупнейшим оптовым поставщиком этой продукции.

«Украинский кризис подхлестнули и сугубо внутренние факторы – сезонный рост потребления, нехватка подвижного состава. Отдельная тема – хранилища. При пиковом потреблении 150 тыс. тонн в месяц резервуарный парк всего 40 тыс. тонн», – отметил он в интервью профильному изданию EnKorr, опубликованному в понедельник.

Моисеев пояснил, что в период низких цен можно было бы делать запас и плавно проходить пик потребления, однако нехватка хранилищ предопределяет дороговизну услуг по хранению и рискованность создания запасов.

По его словам, дефицит автогаза в перечисленных странах из-за остановки ряда заводов на сезонные ремонты вызвал рост цен в Европе и Черноморском регионе на 10-15%.

«Все эти факторы вызвали кризис прошлым летом, но сейчас все проходит острее, поскольку потребление за год снова выросло, стране надо больше газа, а его нет», – считает глава Proton Energy.

Он уточнил, что, даже имея долгосрочные контракты с «Роснефтью», компания в первой половине августа недополучила оговоренные объемы, однако по итогам месяца это отставание от графика поставок должно быть ликвидировано.

Моисеев отверг обвинения Proton Energy в монополизме и злоупотреблении монопольным положением для искусственного удорожания автогаза на украинском рынке. По его словам, компания ежемесячно продает на границе 36 тыс. тонн газа ведущим украинским игрокам, а еще 4 тыс. тонн поставляет дочерней компании «Глуско-Украина», тогда как объем продаж в августе в Украине оценивается примерно в 130 тыс. тонн, а при отсутствии дефицита – в 150 тыс. тонн.

Он уточнил, что «Глуско-Украина», в свою очередь, 2,2 тыс. тонн перепродаст по терм-контрактам другим сетям. Поскольку в августе потребление составит около 130 тыс. тонн, доля рынка «Глуско» будет равна 1,5%.

Моисеев также утверждает, что механизм ценообразования на продаваемые компанией на оптовом рынке 36 тыс. тонн сжиженного газа был прописан еще в феврале и строится по формуле на основе котировок агентства Argus. «В августе, когда на внутреннем рынке оптовая стоимость газа превысила $1100/тонна, мы поставляем пропан-бутан нашим контрагентам в среднем по $635/тонна с учетом акциза и НДС», – сказал он.

По его словам, «Глуско-Украина» на розничном рынке также ориентируется на котировки Argus, согласно которым ее пиковые цены составляли 15,35 грн/л, а на прошлой неделе снизились до 14,95 грн/л.

Глава Proton Energy также отметил, что за 7 месяцев 2017 года объемы импорта российского автогаза на украинский рынок составили 365 тыс. тонн против 395 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года, а его доля в импорте снизилась с 71% до 58%.