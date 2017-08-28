Адвокат бизнесмена Петра Дыминского Николай Лысый не может ответить, когда его подзащитный вернется в Украину и даст показания.

Об этом адвокат сообщил Украинской правде.

«Говорить об этом можно будет тогда, когда я буду иметь с ним связь», - отметил он.

При этом Лысый не стал комментировать данные полиции о непричастности охранника к ДТП.

В полиции изданию заявили, что Дыминский не давал показаний главному управлению Нацполиции, куда было передано дело.

«Гражданин Дыминский ни разу не явился для проведения следственных действий в ГУ НП Украины, куда неоднократно приглашался», - отметил пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало.

Комментируя слова Лысого, что якобы Дыминскому не вручали повестку, Тракало пояснил, что следователи могут осуществлять вызов не только через повестку, но и другим способом, в частности по телефону или через СМИ, и заверил, что вызов был осуществлен.

«Если гражданин не является по вызову, то возможно применение принудительного привода, если так решит следователь», - ответили в полиции на вопрос, планируется повторный вызов Дыминского.

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ. Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена.

21 августа Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. 23 августа он не прибыл на допрос.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что «человек, который назвался водителем, за рулем в данный момент не был. Он специально приехал из Львова и сел за руль».

23 августа член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос и вылетел на частном самолете из Львова в Женеву. По словам Геращенко, Дыминському вручили сразу две повестки на допрос.

Вместе с тем, адвокат бизнесмена утверждает, что он не получал повесток.