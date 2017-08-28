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В «Луганской народной республике» убили двух депутатов «народного совета» «ЛНР». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «замгенпрокурора» «ЛНР» Григория Цевенко.

Подробности произошедшего не разглашаются.

«В Каменобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа 2017 года произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами «народного совета» «Луганской народной республики», — сообщил Цевенко.

Он уточнил, что по данному факту в «ЛНР» возбуждено уголовное дело, которое находится на личном контроле «генерального прокурора» «ЛНР».

«Данные о потерпевших по уголовному делу и их обстоятельств, совершенного преступления, не разглашаются в интересах следствия», — сообщил представитель «генпрокуратуры».
ForUm

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