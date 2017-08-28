Один из лидеров «Оппозиционного блока», народный депутат Сергей Левочкин сделал ряд неприемлемых предложений народному депутату, лидеру партии «За життя» Вадиму Рабиновичу. О разговоре с Левочкиным и о том, что он ответил представителю «Оппоблока», Рабинович рассказал в эфире телеканала NewsOne.

«Мне раздался эпохальный звонок издалека. Позвонил один из тех, кто всегда стоит за плечами наших политиков, которого можно было всегда найти при Кучме, при Ющенко, при Януковиче — это господин Левочкин, один из руководителей «Оппозиционного блока». У нас с ним возникли серьезнейшие противоречия после того, как они проголосовали за то, чтобы отдать Президенту весь Конституционный суд и фактические диктаторские полномочия. Он мне сказал: «Вадим Зиновьевич, я хочу, чтобы вы поняли — все поменялось» — и меня это, кстати, очень насторожило. Он говорит: «До нового года, я вам потом все объясню, все вопросы по Украине будут решены. Что будет с Украиной — решится, дескать, до нового года», — заявил Рабинович.

По его словам, Левочкин предложил ему вернуться в «Оппоблок», а также встретиться лично для разговора с «кураторами».

«Далее Левочкин предложил мне три вещи. Первое — вернуться в Оппозиционный блок. Второе — забрать из НАБУ заявление по его французской вилле. И третье — прилететь к нему на яхту, где он сидит с кураторами, я не знаю откуда — из ЦРУ или КГБ, не знаю, кто у него кураторы... Со мной, дескать, там переговорят, и я все пойму», — подчеркнул парламентарий.

Вадим Рабинович также заявил о попытке дать ему взятку и угрозах со стороны Сергея Левочкина «мочить» его в эфире «Интера». При этом лидер партии «За життя» обратился к журналистам телеканала с призывом не становиться орудием политической борьбы.

«Дальше. Мне предложено было получить 5 миллионов долларов, которые, как он сказал, я смогу использовать на свой предвыборный штаб без отчета. И главное, это он думал мне польстит больше всего, что мы все вместе соберемся мериться и тот, кто первый по рейтингу, станет во главе этой оппозиционной силы… И я не буду сейчас касаться, что он мне говорил, со мной будет, если я приму сейчас неправильное решение. Меня, дескать, будет «мочить» телеканал «Интер»... Это мы отдельно поговорим — и в других местах. У журналистов же «Интера» хочу спросить: неужели ваши владельцы заставят вас быть дубинкой, которой будут затыкать рот оппозиции? Я всегда защищал СМИ, был рядом с вами в самые трудные минуты. Но, становясь орудием политической войны, вы теряете независимость и незаангажированность!» — заявил депутат.

Он подчеркнул, что судьба Украины должна решаться не «за кулисами» 5–6 фигурами, «сидящими на яхтах во Франции, в огромных замках и виллах», а в самой Украине.

«Никогда в жизни мы не будем жить нормально в стране, в которой нужно за кулисами договариваться. Вы были за кулисами у Януковича, за кулисами Майдана, все помнят, когда вы улетели в Америку — а на следующее утро начался Майдан... Вы знаете, я сегодня вдруг впервые понял, насколько 5-6 фигур играют нами всеми. Они сидят на яхтах во Франции, в огромных замках и виллах — и считают, что они умнее нас всех. Особенно, по поводу того, что «судьба Украины решиться до нового года». Судьба Украины обязательно решится — и решится в Украине. А не у вас там на яхтах, во «фракциях», и не с вашими неизвестными кураторами!» — заверил Рабинович.

Народный депутат также в эфире озвучил свой ответ на предложения Сергея Левочкина, категорически отказавшись «менять Украину на кураторов».

«Левочкин мне сказал, чтобы я выбирал. Так вот, я воспользуюсь вашим эфиром, чтобы сказать ему: «Дорогой господин Левочкин! Дорогой для народа Украины, конечно. Я уже выбрал сразу, выбрал давно и сейчас хочу передать вам мой ответ. Засуньте свои деньги себе в зад, потому что вы думаете, что можно купить любого человека и любую систему. Засуньте в зад ваши предложения. Пусть ваши кураторы идут туда же! Я не меняю Украину на кураторов! Мы будем побеждать по любому — и без вас! Левочкин из-за спин президентов — это уже уходящая система!» — заявил Рабинович.

Лидер партии «За життя» также сообщил, что собирается подавать иск в суд против партии «Оппозиционный блок».

«Я требую, чтобы они изменили свое название, я привел примеры за 2–3 года последних, когда они полностью голосуют вместе с властью. Я прошу, чтобы было как на товаре, где пишут «нет ГМО», а если есть ГМО, то подают в суд... Они — не оппозиционная партия, я прошу суд лишить их названия «оппозиционный» и оставить им только слово «блок», — резюмировал Рабинович.