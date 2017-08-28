Карта, представленная правозащитной организацией Freedom House, где Крым иным цветом отделен от материковой части Украины, отображает уровень свободы и демократии в мире, а не политическую принадлежность территорий. Так пояснил Крым.Реалии материалы проекта «Популисты и автократы: Двойная угроза глобальной демократии» координатор правозащитной организации Freedom House в Украине Зорян Кись.

«Это не политическая карта, а карта уровня свободы и демократии. Позиция Freedom House четкая и неизменная: Крым – это Украина. Здесь не может быть никакой дискуссии... Де-факто Крым находится под контролем России, там действуют российские законы, работают так называемые силовые органы России. На этот факт не нужно закрывать глаза. Поэтому мы оценили Крым отдельно от остальной территории Украины, но и отдельно от России», – сказал Кись.

Ранее ряд украинских и российских СМИ распространили информацию о том, что правозащитная организация Freedom House в Украине проиллюстрировала свой отчет мировой картой, на которой украинский Крым изображен в составе России.

В феврале 2017 года в сети уже разгорался скандал из-за этой публикации.

«Забрать Крым от Украины – это то же, что забрать Freedom у House. В эпоху перемен надо менять методологию, а не международное право», - заявил министр иностранных дел Павел Климкин.