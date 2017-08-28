В Киеве презентовали сайт Центральной диспетчерской службы по вопросам ЖКХ 1557 с расширенным спектром сервисов – www.1557.kiev.ua.

«Отныне здесь можно не только узнать о причинах отключения услуг и оставить заявку об аварийных ситуациях, но и получить информацию об обслуживающей организации, наличии домового счетчика тепла, получать оперативные сообщения на почту и прочее», - сообщает пресс-служба КГГА.

«Для начала работы с сайтом необходимо авторизоваться. Если при регистрации оставить электронную почту, то в дальнейшем вам будут приходить сообщения о плановых отключениях услуг или текущим отключении из-за аварийных случаев. В сообщениях будут отражены причины отключения и сроки восстановления услуги. На сайте можно указывать несколько адресов, чтобы отслеживать состояние предоставления услуг, например, в доме родителей. На сайте также можно как оставить новую заявку о сбое в поставках услуги, так и проверить предварительные заявки в архиве. В рубрике «Адресно-справочная информация» собрана небольшая справка об обслуживающей организации с телефонами, адресами и днями приема», - рассказал руководитель Центральной диспетчерской службы по вопросам ЖКХ 1557 Александр Поповцев.

По словам руководителя диспетчерской, отдельной рубрикой на сайте выделены вопросы ПАО «Киевводоканал», где можно, указав номер лицевого счета сверить и обновить показания квартирного счетчика и оплатить услугу. Планируется расширять перечень услуг и создавать аналогичные рубрики для других исполнителей услуг.

«Актуальной со стартом отопительного сезона станет рубрика, касающаяся наличия теплового домового прибора учета и информации о совместном снятии показаний с прибора. Это можно сделать через сайт 1557», - рассказал Поповцев.

Он отметил, что в сервисе отражены дома, которые обслуживаются коммунальными ЖЭД или ОСМД и ЖСК, которые заключили договор с 1557. Поэтому, чтобы пользоваться сервисом, необходимо заключить соответствующее соглашение.

Инструкция по пользованию сайтом:

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