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Северная Корея (КНДР) готовится к шестому испытанию ядерного оружия и может провести его в один из праздников КНДР. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные чиновников Южной Кореи. 

«Официальные лица Южной Кореи заявили, что Пхеньян может готовиться к шестому испытанию ядерного оружия», - говорится в сообщении.

Так, Национальная разведывательная служба Сеула рассказала южнокорейским законодателям на закрытой парламентской сессии, что обнаружила признаки подготовки КНДР к ядерному испытанию на подземном испытательном полигоне Punggye-ri, сообщает РБК-Украина.

Предполагают, что пуск может быть привязан к одной из дат, важной в истории КНДР.

Отмечается, что Северная Корея вероятно может осуществить новые ракетные пуски 9 сентября в День образования Народного Правительства. Отмечается, что по словам разведки КНДР «завершила подготовку к проведению ядерного испытания в туннеле 2 и туннеле 3 ядерного объекта Punggye-ri».

Также обнаружена активность, предполагающая, что Tunnel 4 готовится к возобновлению приостановленных строительных работ.

Напомним, 25 августа Северная Корея запустила несколько ракет малой дальности. 
ForUm

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