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В период с 29 августа по 1 сентября на территории полигона села Гончаровское в рамках подготовки подразделений состоится передвижение военной техники и боевые артиллерийские стрельбы.

«С целью недопущения случаев гибели и травмирования гражданских лиц в результате выполнения упражнений боевых стрельб информируем население об опасности, связанной с пребыванием в районе полигона. Обращаемся с просьбой к населению сохранять спокойствие и избегать движения в направлении полигона», - сообщила пресс-служба оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ.

Командование напоминает, что любое несанкционированное проникновение на территорию объектов воинских частей Министерства обороны Украины влечет ответственность согласно законодательству Украины.

«Личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и карауле, согласно военному уставу вправе применять оружие во время несения службы», - напомнили в ВСУ.

Командование просит граждан сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск.
ForUm

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