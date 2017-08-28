также в разделеОбщество
Суд отпустил двух завербованных ФСБ украинцев 42
Порошенко услышал на Донбассе лучшее исполнение гимна Украины 38
В Украине будут судить прокурора, сфабриковавшего дело против Умерова 27
Виновник ДТП, в котором погиб Владислав Левицкий, получил срок 38
Билеты на поезд Киев-Варшава подешевеют более чем на тысячу гривен 40
На Черниговщине пройдут военные учения: граждан предупредили об опасности 38
СМИ: Будник вышел под залог 70
Адвокат не знает, когда Дыминский вернется в Украину 34
Консул: Сына украинского военного нет в СИЗО Беларуси 43
СБУ провела облаву на администраторов сепаратистских групп в сосетях 38
Визит министра энергетики США в Украину перенесли из-за урагана 47
КНДР готовится к очередным ядерным испытаниям 37
Раненый в Авдеевке британский фотограф вернулся на Донбасс 84
Freedom House объяснил карту Украины без Крыма 45
Под Волновахой в больнице нашли тайник со взрывчаткой 41
В Луганске убили двух депутатов «ЛНР» 170
В Беларуси пропал 19-летний сын сотрудника Госпогранслужбы 94
Силовики задержали военного, торговавшего боеприпасами из зоны АТО 48

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область принял участие в открытии трех реконструированных школ – Покровской общеобразовательной школы № 9, Дружковской общеобразовательной школы № 17 и Часовоярской общеобразовательной школы № 17. 

По его мнению, инспекторы ОБСЕ должны наблюдать за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе 24 часа 7 дней в неделю.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос предоставления Украине летального оружия, заявил  спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Дортмундская «Боруссия» подписала контракт с украинским полузащитником Андреем Ярмоленко.

Визит министра энергетики США Рика Перри в Украине, запланированный на конец августа, отменен.

Печерский районный суд Киева избрал начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергею Буднику и его посреднику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн каждому.

Компания «Газпром» обратилась в Верховный суд Украины с заявлением о пересмотре решения Высшего хозяйственного суда, которым тот отклонил кассационную жалобу компании на решение по взысканию с нее штрафа и пени, наложенных Антимонопольным комитетом, в общем размере 172 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.

Гражданин Украины, бывший офицер погранвойск Игорь Гриб обратился в посольство Украины в Минске с заявлением, что на территории Беларуси пропал его сын Павел Гриб 1998 года рождения. украинский консул в Минске Александр Новоселов заявил, что юноши нет среди задержанных или арестованных по линии МВД Беларуси.

Следствие отрабатывает несколько версий взрыва, произошедшего 24 августа на улице Грушевского в Киеве.

Россия собирается смириться с санкциями и сохранить статус-кво на Донбассе,  заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

57
Теги
Туфли мужские летние 2017