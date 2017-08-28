Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область принял участие в открытии трех реконструированных школ – Покровской общеобразовательной школы № 9, Дружковской общеобразовательной школы № 17 и Часовоярской общеобразовательной школы № 17.

По его мнению, инспекторы ОБСЕ должны наблюдать за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе 24 часа 7 дней в неделю.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос предоставления Украине летального оружия, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Дортмундская «Боруссия» подписала контракт с украинским полузащитником Андреем Ярмоленко.

Визит министра энергетики США Рика Перри в Украине, запланированный на конец августа, отменен.

Печерский районный суд Киева избрал начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергею Буднику и его посреднику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн каждому.

Компания «Газпром» обратилась в Верховный суд Украины с заявлением о пересмотре решения Высшего хозяйственного суда, которым тот отклонил кассационную жалобу компании на решение по взысканию с нее штрафа и пени, наложенных Антимонопольным комитетом, в общем размере 172 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.

Гражданин Украины, бывший офицер погранвойск Игорь Гриб обратился в посольство Украины в Минске с заявлением, что на территории Беларуси пропал его сын Павел Гриб 1998 года рождения. украинский консул в Минске Александр Новоселов заявил, что юноши нет среди задержанных или арестованных по линии МВД Беларуси.

Следствие отрабатывает несколько версий взрыва, произошедшего 24 августа на улице Грушевского в Киеве.

Россия собирается смириться с санкциями и сохранить статус-кво на Донбассе, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.