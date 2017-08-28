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В Киеве с сегодняшнего дня до 23 октября частично ограничат движение по Южному мосту в направлении от проспекта Бажана до Надднепрянского шоссе, сообщает пресс-служба «Киевавтодора».

«С 10.00. 28.08.2017 в 23.10.2017 в связи с выполнением работ по капитальному ремонту деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода по направлению движения с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движения транспорта», – говорится в сообщении.

«Киевавтодор» попросил извинения за временные неудобства и призвал с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.
ForUm

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