В Киеве с сегодняшнего дня до 23 октября частично ограничат движение по Южному мосту в направлении от проспекта Бажана до Надднепрянского шоссе, сообщает пресс-служба «Киевавтодора».

«С 10.00. 28.08.2017 в 23.10.2017 в связи с выполнением работ по капитальному ремонту деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода по направлению движения с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движения транспорта», – говорится в сообщении.

«Киевавтодор» попросил извинения за временные неудобства и призвал с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.