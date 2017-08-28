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Народный депутат Украины Нестор Шуфрич прокомментировал ДТП с участием его сына.

Политик был в отпуске, но после информации о дорожно-транспортное происшествие прервал ее и вернулся в Киев, сообщает «Главком».

«Срочно прилетел в Киев. Переговорил с израильскими врачами. Есть надежда на спасение Алексея (пострадавшего в ДТП. –Ред.). Дай Бог ему здоровья и сил. Сейчас готовим его к перевозке из государственной больницы в частную клинику. Даст Бог, наши врачи и израильские специалисты его спасут. Это главное. Все остальное - второстепенно», - заявил Шуфрич.

Как ранее сообщал ForUm, вечером 26 августа в Киеве на улице Шота Руставели сын Шуфрича сбил на пешеходном переходе мужчину.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины.

 
ForUm

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