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Синоптики предупреждают о грозовых дождях и порывах ветра по всей территории Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие 2 часа и до конца суток 28 августа в восточных, южных и большинстве центральных областей ожидаются грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с, в западных и северных областях – порывы ветра 15-18 м/с.

Кроме того, по данным ведомства, 28 августа в Киеве и Киевской области – порывы ветра 15-20 м/с.
ForUm

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