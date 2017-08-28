Синоптики предупреждают о грозовых дождях и порывах ветра по всей территории Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие 2 часа и до конца суток 28 августа в восточных, южных и большинстве центральных областей ожидаются грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с, в западных и северных областях – порывы ветра 15-18 м/с.

Кроме того, по данным ведомства, 28 августа в Киеве и Киевской области – порывы ветра 15-20 м/с.